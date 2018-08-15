Сегодня на трассе Киев-Чоп в районе села Ставище после столкновения фуры с легковушкой погибли два человека. Авария произошла около 06:10, сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

Фото: zt.npu.gov.ua

Отмечается, что водитель грузовика Volvo с турецкой регистрацией выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате водитель легковушки, житель столицы, 1990 года рождения, и его пассажир, житель Черниговской области, 1987 года рождения, от полученных травм погибли.

Фото: zt.npu.gov.ua

Грузовик от удара загорелся и почти полностью сгорел. Сам водитель грузовика с места происшествия скрылся. В настоящее время установлено, что он гражданин Турции, 1967 года рождения.

Фото: zt.npu.gov.ua

В полиции сообщили, что предварительная квалификация события — часть 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщает Информатор с места происшествия, сейчас движение в сторону Житомира значительно затруднено, на дороге образовалась пробка.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что экспертиза показала, что в микроавтобусе под Житомиром отказали тормоза.

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