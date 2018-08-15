В среду, 15 августа в Киеве на Троещине произошло двойное пьяное ДТП. Сперва на ул. Милославской водитель автомобиля Audi сбил семью на переходе. Машина продолжила движение и на ул. Закревского вылетела на трамвайные пути.

Об этом сообщил руководитель портала dtp.kiev Влад Антонов со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, водитель легкового авто находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После ДТП он и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении. Движение трамваев парализовано.

Пострадавшей женщине оказали помощь медики скорой. Она госпитализирована в больницу скорой помощи.

"Ув. водителя, не пейте за рулём! Вы можете не только себя лишить жизни, но и других участников движения", - напомнил руководить интернет-сообщества о ДТП.

Видео: facebook.com/dtpua

Фото: facebook.com/dtpua

Как сообщала "Страна", в Киеве Smart вылетел на тротуар и врезался в бабушек-торговок. Пострадавшую пожилую женщину госпитализировали.

Отметим, что на Закарпатье пьяный водитель разбил автобус с детьми и сбежал к матери одной из пострадавших.