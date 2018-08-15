Командование операции Объединенных сил (ООС) отдало приказ о повышении боеготовности систем реактивной артиллерии. Об этом в среду, 15 августа сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По распоряжению Командующего Объединенных Сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проводятся мероприятия по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии. В частности, расчетов РСЗО "Ураган". Во время полевых тренировок, батарея занимала огневые позиции, отрабатывала работу по целям и отходила с огневых позиций", - говорится в опубликованном сообщении.

Экипажи боевых машин с задачами справились на отлично и готовы выполнять задачи по назначению.

РСЗО 9К57 "Ураган" - реактивная система залпового огня калибра 220 мм. Боевая и транспортная машина базируются на доработанных шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Количество снарядов в залпе одной боевой машины: 16 штук. Время залпа с одной боевой машины - 20 секунд.

Система предназначена для поражения различных площадных целей: открытой и укрытой живой силы; небронированной, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых рот; артиллерийских подразделений; тактических ракет; зенитных комплексов.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", на Донбасс массово стягивают танки, артиллерию, гаубицы и другую технику. ОБСЕ зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ и средства противовоздушной обороны.

Напомним, что в зоне ООС, 14 августа, погиб украинский военный, трое ранены.