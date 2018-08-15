Перед военным парадом на День независимости украинская власть стала чаще говорить о новых вооружениях для армии. На Facebook Петра Порошенко видео испытаний военной техники стали появляться более регулярно. А за несколько дней до праздника появилась информация о двух новинках украинской оборонки – САУ "Богдана" и танк Т-72АМТ.

Обе новинки пройдут парадом по Киеву 24 августа.

Однако всеобщее внимание оказалось прикованным именно к "Богдане". Она является первой самоходной артустановкой, которая сделана в независимой Украине. Поэтому ее начали активно обсуждать как военные эксперты, так и украинцы, которые имеют отношение к армии и поддерживают развитие ВСУ.

Они удивились, почему никто не показал, как стреляет "Богдана", где под нее брать дорогие натовские боеприпасы и не постингет ли ее судьба миномета "Молот", по сплаву которого сделана новая пушка.

"Страна" разбиралась, что представляет из себя новая украинская самоходка.

"Советую врагам запомнить". Характеристики "Богданы"

10 августа – ровно за две недели до Дня независимости – в СНБО и Минобороны заявили об испытании первой украинской САУ.

"Оружие получило очень хорошее девичье имя - "Богдана", и я советую врагам Украины хорошо запомнить его", - заявил секретарь Совбеза Александр Турчинов.

Впрочем, запоминать "врагам Украины" пока еще нечего. Ни "Богдану", ни ее базовые части еще не поставили на вооружение (а до выхода в серию еще вообще годы). Хотя министр обороны Степан Полторак и обещал принять решение о приеме на вооружение до десятого августа. Речь шла о 155-мм стволе натовского образца, который установлен на "Богдане" и впервые произведен в Украине. Однако пока судьба этой широко расхваленной новинки остается под вопросом, потому что сроки принятия пушки уже нарушены.

Где она произведена – оборонные чиновники пока не разглашают. Но сам факт ее появления говорит о том, что украинская оборонка делает заявку на производство орудийных стволов, с которым у нас большие проблемы (вспомнить хотя бы миномет "Молот", в котором разрывается ствол).

Второе важное отличие самоходки – она поставлена на колесное шасси, что повышает ее мобильность и позволяет действовать по принципу "выстрелил – уехал". Также первое подобное оружие в Украине - хотя в других странах такие САУ уже давно в ходу. Впрочем, в РФ калибр у таких самоходок на 3 миллиметра меньше - с другой стороны, там они давно поставлены в серийное производство, а Украине до этого еще далеко.

Богдана. Фото facebook.com/yuri.biriukov

"Дальность выстрела по ТЗ осколочно-фугасным зарядом - свыше 40 километров. А активно-реактивным - свыше 50", - раскрыл характеристики гаубицы советник Порошенко Юрий Бирюков.

По его данным, у САУ есть автомат заряжания на 6 выстрелов в минуту. Советник президента также рассказал, что сплав, из которого сделали натовский ствол "Богданы" - как у скандального миномета "Молот", чьи полевые испытания остановлены из-за гибели военных.

"И самое забавное. Сейчас прямо вот забавно. Ствол сделан из того же сплава, что и миномет М120-15", - написал Бирюков у себя в Facebook.

Из несомненных достоинств САУ – это автоматическое наведение просто по карте.

Впрочем, пока все это – со слов военных чиновников. Видео стрельб "Богданы" не опубликовано. Хотя это логично сделать, если есть готовый продукт, который уже 10 августа планировали принимать на вооружение.

"Попахивает шапкозакидательством". 5 вопросов к "Богдане"

Оружие, если верить АП и СНБО, действительно – серьезная новинка для Украины. И таковой бы оставалась, не опубликуй власти фотографии "Богданы". После этого сразу возникли вопросы.

1. Куда делась автозарядка? Блогеры, пишущие на темы вооружений, первым делом отметили, что у САУ на этих фото отсутствует автоматический заряжающий механизм, без которого это оружие вообще теряет смысл.

"Как из неё стрелять? Солдат берёт снаряд, весом под 50 кг, из центральной части машины, и на руках тянет к пушке, становится на платформу, платформа поднимается, снаряд руками подаётся к казённику, и подаётся туда досылателем. Откуда 6 выстрелов в минуту? Плюс возможность "полёта" с ничем не ограждённой платформы. На представленных фото показан именно такой "Автомат заряжания"", - пишет в Facebook нардеп Борислав Береза, ссылаясь на мнение опрошенных им военных экспертов.

"Автомата заряжания не видно. Где автомат заряжания?", - вторит ему Денис Попович блогер, освещающий военную тематику.

2. Где брать боеприпасы? Натовская 155-миллиметровая пушка, которая является главной гордостью создателей "Богданы", вызвала недоумение.

Борислав Береза обратил внимание, что 155-миллиметровые снаряды натовского образца в Украине не выпускаются. А за рубежом они стоят огромных денег.

"Где мы возьмём 155-мм снаряды НАТО? Наши склады были завалены снарядами 152-мм, для отечественных артсистем (хотя возможно после пожаров уже не завалены, и правду нам не скажут…) Будем строить свой завод? Для этого нужны годы, которых нет. Мало того, за 5 лет боевых действий заводы так и не построили. Будем покупать снаряды у НАТО? 1 снаряд 155-мм стоит около 6-10 тыс. долл., управляемый – 50 тыс. долл. Для ведения боевых действий нужно очень много снарядов, десятки и сотни тысяч. Откуда взять такие деньги? А пушки без снарядов нам и даром не нужны", - пишет нардеп в Facebook.

3. А стреляла ли пушка? Блогер Денис Попович, служивший в артиллерии, говорит, что пушка, показанная Турчиновым и Бирюковым напоминает 152-мм ствол от буксируемой гаубицы Д-20.

"Ствол орудия на КрАЗовском шасси очень напоминает ствол от 152-мм советской гаубицы МСТА-Б (я подчеркиваю, напоминает, а не является!).

А дульный тормоз-компенсатор на этот орудии очень напоминает тот, который стоит на 152-мм буксируемой гаубице Д-20 (опять же, подчеркиваю, напоминает, а не является!). Но тогда возникает неизбежное продолжение логической цепочки - ведь МСТА-Б - это не стандарт НАТО. А 152 мм - это не 155 мм. И не стреляет МСТА-Б на 40 км. Ну, не стреляет и все. И автомата заряжания не видно. Где автомат заряжания?

И сразу же в блогосфере возникают "глупые" вопросы.

1) Зачем вы городите огород и кого вы хотите обмануть?

2) А стреляет ли "Богдана"?

3) А есть ли у нас вообще 155-мм орудие?

4) А если есть, то почему его не показывают?

Так вот вопросы №3 и №4 - они самые важные. Если 155-мм орудия у нас нет, то зачем о нем вообще говорить? А если оно есть, но его пока нельзя показывать, ну и не показывайте тогда вообще ничего, пока не будете готовы", - пишет Попович.

Сомнения в том, что в Украине действительно создана крупнокалеберная пушка вызваны тем, что такого производства у нас в стране с 1991 года в принципе не было. А максимум, который позволяла себе украинская оборонка – калибр в 30 мм (исключение составляют танковые пушки, но это к артиллерии не относится). Поэтому мнения относительно нового ствола разделились по привычной границе между "зрадой" и "перемогой".

Эксперты, которые придерживаются умеренной позиции, говорят, что ствол действительно made in Ukraine. Но, судя по всему, он не произвел еще ни единого выстрела. Этим и объясняется затягивание его постановки на вооружение, говорит военный эксперт Михаил Жирохов.

4. Проклятие "Молота"? Отдельный вопрос к стволу – это упомянутое Бирюковым сходство сплава с минометом "Молот".

"Главной фишкой орудия представляется чисто украинский ствол, и это перемога, потому что раньше в Украине стволы больше 30 мм не делали. Но перемога, как это водится, превращается в зраду, потому что, по словам одного из ключевых пиарщиков проекта Юрия Бирюкова, орудие изготовлено из того же сплава, что знаменитые самовзрывающиеся миномёты "Молот".

И если взрыв миномёта может стоит жизни его расчёту, то взрыв 155-мм самоходки с боекомплектом на борту будет иметь немного иные последствия", - пишет журналист Юрий Ткачев.

5. Российский двигатель. Еще одна "зрада", о которой молчат военные – это предполагаемый российский двигатель на шасси. Военные экземпляры таких шасси в Украине производятся только на Кременчугском автозаводе. Который был изначально "заточен" под российские двигатели Ярославского машиностроительного завода.

В 2015 году предприятие широко рекламировало установку на одну из своих машин двигателя Ford. Однако о дальнейшей массовой закупке американских "движков" далее ничего не известно. А на сайте КрАЗа производитель двигателя не указан вообще (его бы явно указали, будь двигатель американского или немецкого производства).

Как пишут СМИ Кременчуга, западные и японские двигатели не подходят украинским грузовикам, которые изначально конструировались под двигатели из Ярославля.

Поэтому в 2016 году на КраЗе решили вернуться к российским двигателям, которые закупают через третьи страны – например, Беларусь и Прибалтику.

Сейчас на сайте "АвтоКраза" есть 6-колесное шасси, похожее на то, которое использовано на "Богдане". Производитель двигателя там не указан, что странно – ведь украинский завод моторов сам не делает. Такое умолчание может быть лишь в том случае, если движок - родом из "страны-агрессора".