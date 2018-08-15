После того, как появилась информация, что арестованный блогер и бывший руководитель "Укргаздобычи" Алексей Тамразов финансировал экс-министра обороны и потенциального кандидата в президенты Анатолия Гриценко, последний опроверг эти сообщения.

Об этом Гриценко заявил "Стране".

"Не было и нет никакого финансирования. Это ложь и провокация со стороны гаранта", - сказал нам экс-министр обороны.

Кстати, информацию о спонсировании Гриценко распространила у себя в Facebook народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Черновол.

Один из близких знакомых арестованного бизнесмена подтвердил данную версию. "Судя по всему это наказание за финансирование кампании Анатолия Гриценко. Подставил Тамразова Кулик. Это профессиональный провокатор, который засветился в целом ряда крайне сомнительных дел. Начиная от конфискации "миллиарда Януковича" и заканчивая делом о госизмене Саакашвили", - сказал знакомый Тамразова.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что блогер Тамразов заявил, что его заставил дать взятку прокурору сбушник.

Также мы сообщали. что блогер Тамразов выходит из СИЗО под залог в 3 млн гривен.