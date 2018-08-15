В Киеве объявлен тендер на поставку двух мобильных автономных снегоплавильных комплексов (машин) за 31,5 млн гривен. Закупка оборудования - в интересах коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Об этом говорится в объявлении в электронной системе публичных закупок ProZorro, передают Украинские новости.

Ориентировочная стоимость закупки двух единиц составляет 31 480 000 гривен. Аукцион пройдет 23 октября.

Согласно технической документации, снегоплавильная машина должна быть смонтирована на шасси двухосного прицепа, мобильная и автономная (перемещение к заданному месту осуществляется буксировкой).

Плавление снега происходит с помощью погружного элемента, который работает на дизельном топливе.

Продуктивность машины должна составлять не менее 60 тонн снега в час при температуре -1 ºС и не менее 50 тонн снега в час при температуре -10 ºС.

В Киевской городской государственной администрации допускали оборудование снегоплавильного комплекса в городе осенью 2017-зимой 2018 годов.

Как сообщала "Страна", ремонт "ливневки" на Левобережной в Киеве дорожники оценили в 190 млн гривен. Ранее в мэрии объяснили причину потопа в Киеве.