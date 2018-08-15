В так называемой "ДНР" заявили о скором запуске горловского "Стирола" - некогда крупнейшего в Европе химического предприятия. Здесь 14 августа провели заседание "оперативного штаба" по запуску основного производства на предприятии. Рассматривался ход "заключительного этапа ремонтных и производство подготовительных работ по восстановлению крупнотоннажного производства минеральных удобрений", сообщает так называемая пресс-служба "Минпромторга".

"Мы подходим к заключительному этапу запуска производства», – заявил "министр" промышленности и торговли Алексей Грановский. При этом конкретные сроки запуска предприятия не называются.

Напомним, ОАО "Концерн "Стирол" был крупнейшим в Украине производителем азотных минеральных удобрений, полистиролов и лекарственных препаратов. 50,1% акций "Стирола", являющегося открытым акционерным обществом, принадлежит компании Dotterbloem Holding B.V. (Нидерланды) и 14,19% - физлицам-резидентам. Конечным бенефициаром предприятия является Дмитрий Фирташ. В мае 2014 года из - за военных действий на Донбассе завод был закрыт. В начале 2017 года на заводе сепаратисты ввели "внешнее государственное управление" и было создано Государственное Предприятие "Стирол".

Информация о возможном возобновлении работы "Стирола" появилась еще в начале 2018 года. Предполагалось, что цеха по производству удобрений запустят в конце июня, однако, этого так и не произошло. Основная причина - до сих пор не найдены устойчивые рынки сбыта для таких объемов производства. Как отмечают на предприятии, где основной персонал так и находится "в резерве", нет полных договоренностей по поставкам через Россию. При этом сырье - стирол, уже точно будет поставляться из РФ. В соцсетях появилась информация о том, что первые партии сырья на днях прибыли на завод.

"Все идет к тому, что производство запустят, но в небольших объемах, достаточных для внутреннего потребления и небольшого экспорта", - рассказали на предприятии.

Ранее "Страна" сообщала, что в компании Фирташа говорят, что это не их "Стирол" восстановит работу в "ДНР".

Также мы сообщали о том, что в "ДНР" объявили о национализации всей собственности Украины.