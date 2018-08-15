Режиссер фильма "Стус" Роман Бровко заявил "Стране", что пока не может приступить к съемке скандальной сцены с Виктором Медведчуком, после того как адвокат последнего пригрозил через суд запретить демонстрацию фильма.

"Сейчас мы заканчиваем снимать оставшиеся сцены фильма. Сцену суда тоже надо снимать, так как после волны возмущения этого требует общество и правительство. Но мы эту сцену не можем снимать без согласования юридической стороны", - сказал нам Бровко.

Причем, по его словам, это не единственная возникшая проблема.

"После волны возбуждения теперь уже сын Стуса - Дмитрий не дает право на использование стихов, цитат, да и в принципе не разрешает экранизацию истории своего отца", - говорит режиссер.

Сам он недоволен сложившейся ситуацией.

"После того, как все узнали, что в фильме не будет сцены с Медведчуком все начали возмущаться и говорить, что фильм про Стуса не может быть без Медведчука. Но ведь теперь фильма вообще может не быть! Это мне напоминает "так не доставайся же ты никому". Из-за нетерпимости к одному человеку, небезразличное патриотическое общество ставит фильм по угрозу. И кто вот вам теперь важнее - Стус или его адвокат? - говорит режиссер. - Я был режиссером, который понимал все юридическую опасность в этом фильме, но толерантно старался выпустить работу на экраны. Теперь же обиженный Дмитрий Стус при поддержке опытного адвоката имеет все шансы положить фильм на полочку. Если мы снимаем так, как того хочет общество, то фильм запрещают иском от Медведчука. Если же мы будем снимать так чтобы избежать судебного разбирательства, то обиженный люди начнут бойкотировать кино. Приходится теперь ждать, когда же сгладят юридические углы этого дела, чтобы мы могли продолжить свою работу. Это просто какой-то замкнутый круг".

Напомним, 10 августа телеведущий Геннадий Попенко на своей странице в фейсбук сообщил о том, что фильм "Стус" на экраны выйдет без сцены суда, где по сценарию должен был появиться Медведчук, который был государственным адвокатом Стуса.

"Продюсерам позвонили из администрации Медведчука "и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом", - сказал Попенко.

Создатели фильма опровергли "звонок от Медведчука". Однако в СМИ и соцсетях поднялся большой шум.

В итоге было заявлено, что сцену с Медведчуком в фильм все-таки включат. После чего последовало заявление адвоката политика, в котором тот сказал, что он может обратиться в суд с требованием запретить демонстрацию фильма, если в нем будут сцены "с недостоверной информацией о Викторе Медведчуке".