Экс-глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, после восстановления судом в должности, намерен предпринять попытку занять свое рабочее место 16-17 августа. Об этом сказал адвокат Бочковского Владимир Енич, пишут "Украинские новости".

По словам адвоката, Бочковский уже получил полный текст решения Киевского апелляционного административного суда, после чего соответствующие документы были отправлены в Кабинет Министров и ГСЧС.

"Мы буквально вчера (14 августа) отправили письмо в ГСЧС и, возможно, завтра (16 августа) или на пятницу (17 августа) проведаем и сходим в ГСЧС", - сказал он.

Касательно зарплаты Бочковского Енич отметил, что Окружной административный суд Киева должен получить все материалы дела от суда апелляционной инстанции и выдать соответствующий исполнительный документ.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция не подтвердила покушение на экс-главу ГСЧС Сергея Бочковского.

Также мы писали о том, что в МВД обжаловали решение суда о восстановлении в должности экс-главы ГСЧС Бочковского.