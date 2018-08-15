Россия, США или Китай могут начать ядерную мировую войну совершенно случайно. Статью-предположение об этом опубликовал американский журнал National Interest.

Ядерный конфликт может произойти, так как в настоящее время системы наблюдения и разведки используются для отслеживания не только пусков ядерных баллистических ракет, но и неядерных боеголовок.

Из-за этого может произойти ошибка, которая повысит риск ответного ядерного удара.

Также эксперты отмечают, что Россия "специально запутывает другие страны", размещая свои подводные лодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, там же, где располагаются подлодки с обычным вооружением.

Для того чтобы избежать катастрофы и не допустить случайного начала ядерной войны, державам следовало бы разделить ядерное и неядерное вооружение, или как вариант - создать специальные спутники, которые смогут отслеживать ядерные боеголовки.

Как сообщала "Страна", в Германии заговорили о создании собственной атомной бомбы. Впервые с 1949 года Федеративная Республика Германия больше не находится под ядерным зонтиком США.

Напомним, что по данным США, КНДР начала демонтаж на ракетном полигоне Сохэ.

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