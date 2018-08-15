В четверг, 16 августа, в Киеве переменится погода. Жару сменят грозовые дожди. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил директор Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

"Завтра во второй половине дня мы ожидаем небольшой кратковременный дождь с грозой и изменение синоптической ситуации (в Киеве - Прим.Ред.)", - сообщил Кульбида.

По его словам, в дальнейшем погодные условия будут переменчивыми.

"В дальнейшем погодные условия не будут столь стабильны, будут происходить время от времени изменения. 18 и 19 августа также пройдут уже более интенсивные грозовые дожди", - сказал директор Укргидрометцентра.

Как сообщала "Страна", загрязненный воздух в Киеве развеется после четверга, 16 августа. С 4 августа в Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей.

Напомним, что на этой неделе на Землю обрушится магнитная буря.