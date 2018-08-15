НАПК вынесло предписания министру культуры Нищуку и мэру Житомира
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вынесло предписание министру культуры Евгению Нищуку, которое касается гендиректора музея "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс". Об этом пишет пресс-служба НАПК.
Предписание Евгению Нищуку вынесено из-за того, что он не урегулировал потенциальный конфликт интересов генерального директора музея Ивана Ковальчука, который работает совместно со своей женой.
Жена Ивана Ковальчука занимает руководящие должности с 1995 года и до сих пор находится в прямом подчинении у своего мужа - гендиректора музея.
Также НАПК вынесло предписание житомирскому мэру Сергею Сухомлину относительно начальника коммунального предприятия "Инспекция по благоустройству Житомира" Юрия Юзвинського.
Последний не передал в управление в 30-дневный срок с момента назначения его на должность принадлежащие ему корпоративные права ООО "Инструмент-Полесье", чем нарушил требования части первой статьи 36 закона "О предотвращении коррупции".
Кроме того, вынесено предписание исполняющему обязанности главного врача КП "Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения" Виталию Пасевину - относительно его подчиненного Владимира Тарасенко, заместителя главного врача по медобслуживанию населения.
Проверка показала: при исполнении обязанностей главного врача Тарасенко предоставил информацию о состоянии здоровья пациента в ответ на запрос адвоката, чем нарушил требования статьи 43 закона "О предупреждении коррупции" о неразглашении информации.
НАПК требует от руководителей органов, в которых работают указанные должностные лица, принять предусмотренные законодательством меры.
О выполнении предписания чиновники должны сообщить агентству в течение 10 рабочих дней со дня его получения. Предписание НАПК обязательны к исполнению.
Ранее "Страна" сообщала, что НАПК нашло нарушения в е-декларациях у половины министров Гройсмана.
Также до этого мы писали, что министр культуры Нищук "забыл" указать в декларации подарок от матери и стипендию сына.