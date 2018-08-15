Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вынесло предписание министру культуры Евгению Нищуку, которое касается гендиректора музея "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс". Об этом пишет пресс-служба НАПК.

Предписание Евгению Нищуку вынесено из-за того, что он не урегулировал потенциальный конфликт интересов генерального директора музея Ивана Ковальчука, который работает совместно со своей женой.

Жена Ивана Ковальчука занимает руководящие должности с 1995 года и до сих пор находится в прямом подчинении у своего мужа - гендиректора музея.

Также НАПК вынесло предписание житомирскому мэру Сергею Сухомлину относительно начальника коммунального предприятия "Инспекция по благоустройству Житомира" Юрия Юзвинського.

Последний не передал в управление в 30-дневный срок с момента назначения его на должность принадлежащие ему корпоративные права ООО "Инструмент-Полесье", чем нарушил требования части первой статьи 36 закона "О предотвращении коррупции".

Кроме того, вынесено предписание исполняющему обязанности главного врача КП "Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения" Виталию Пасевину - относительно его подчиненного Владимира Тарасенко, заместителя главного врача по медобслуживанию населения.

Проверка показала: при исполнении обязанностей главного врача Тарасенко предоставил информацию о состоянии здоровья пациента в ответ на запрос адвоката, чем нарушил требования статьи 43 закона "О предупреждении коррупции" о неразглашении информации.

НАПК требует от руководителей органов, в которых работают указанные должностные лица, принять предусмотренные законодательством меры.

О выполнении предписания чиновники должны сообщить агентству в течение 10 рабочих дней со дня его получения. Предписание НАПК обязательны к исполнению.

Ранее "Страна" сообщала, что НАПК нашло нарушения в е-декларациях у половины министров Гройсмана.

Также до этого мы писали, что министр культуры Нищук "забыл" указать в декларации подарок от матери и стипендию сына.