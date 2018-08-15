Лига чемпионов, Спартак - ПАОК. После победы Хачериди показал московским фанатам щитки в цветах украинского флага
Украинский защитник греческого футбольного клуба ПАОК Евгений Хачериди, после победы над "Спартаком" по итогам двух матчей и выхода своей команды в плей-офф Лиги чемпионов, показал фанатам соперника защитные щитки в цветах украинского флага.
Он опубликовал фото в Instagram.
После игры в Москве российские болельщики начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес футболистов ПАОК. В ответ на это, Хачериди спустил гетры и указал фанатам "Спартака" на свои желто-голубые щитки.
Фото: instagram.com/khacheridi34
Как сообщала "Страна", московская игра завершилась сухой ничьей, и по итогам двух матчей (первая игра 3 - 2), в плей-офф вышел ПАОК.
Напомним, что Евгений Хачериди поставил подпись под контрактом с греческим ПАОК. Он получил 34 номер. "Добро пожаловать и удачи", - пожелали ему в новом клубе.