Украинский защитник греческого футбольного клуба ПАОК Евгений Хачериди, после победы над "Спартаком" по итогам двух матчей и выхода своей команды в плей-офф Лиги чемпионов, показал фанатам соперника защитные щитки в цветах украинского флага.

Он опубликовал фото в Instagram.

После игры в Москве российские болельщики начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес футболистов ПАОК. В ответ на это, Хачериди спустил гетры и указал фанатам "Спартака" на свои желто-голубые щитки.

Фото: instagram.com/khacheridi34

Как сообщала "Страна", московская игра завершилась сухой ничьей, и по итогам двух матчей (первая игра 3 - 2), в плей-офф вышел ПАОК.

Напомним, что Евгений Хачериди поставил подпись под контрактом с греческим ПАОК. Он получил 34 номер. "Добро пожаловать и удачи", - пожелали ему в новом клубе.