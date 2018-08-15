Известная рок-группа "Океан Эльзы" записала и представила новую песню с названием "Скільки нас". Новый трек опубликован на YouTube. На видеозаписи на протяжении всей композиции стоит заставка, намекающая на будущие президентские выборы, в которых, не исключено, может принять участие лидер группы Святослав Вакарчук.

"Мы - группа "Океан Эльзы" - презентуем новый сингл "Скільки нас", который стал третьим за этот год без концертов. Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать, и что должен услышать слушатель. Мы так делать не будем", - говорится в подписи к песни.

"Ниже - текст песни, в нем все это есть. Почти все. Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "сколько нас" - "?" или "!", - добавили авторы сообщения.

Текст песни "Скільки нас"

Скільки нас

Тих, хто тілом відчуває новий час

Скільки нас

Тих, кого війна повела в перший клас

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Скільки нас

Тих, у кого дах не зносить від образ

Скільки нас

Тих, у кого страх не косить під екстаз

Тих, кого душа болить

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди -

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Скільки нас

Міцно кулаки стискає кожен раз

Скільки нас

Власні гальма відпускає й тисне газ

Хто відчув бажання мить

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди -

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что после Стэнфорда Вакарчук выпустил новый сингл "В небо жене".

Также мы писали как букмекеры поверили, что Вакарчук объявит о походе в президенты на "Олимпийском".