"Океан Эльзы" представил новую песню "Скільки нас" с намеком на выборы. Видео
Известная рок-группа "Океан Эльзы" записала и представила новую песню с названием "Скільки нас". Новый трек опубликован на YouTube. На видеозаписи на протяжении всей композиции стоит заставка, намекающая на будущие президентские выборы, в которых, не исключено, может принять участие лидер группы Святослав Вакарчук.
"Мы - группа "Океан Эльзы" - презентуем новый сингл "Скільки нас", который стал третьим за этот год без концертов. Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать, и что должен услышать слушатель. Мы так делать не будем", - говорится в подписи к песни.
"Ниже - текст песни, в нем все это есть. Почти все. Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "сколько нас" - "?" или "!", - добавили авторы сообщения.
Текст песни "Скільки нас"
Скільки нас
Тих, хто тілом відчуває новий час
Скільки нас
Тих, кого війна повела в перший клас
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Скільки нас
Тих, у кого дах не зносить від образ
Скільки нас
Тих, у кого страх не косить під екстаз
Тих, кого душа болить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди -
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Скільки нас
Міцно кулаки стискає кожен раз
Скільки нас
Власні гальма відпускає й тисне газ
Хто відчув бажання мить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди -
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что после Стэнфорда Вакарчук выпустил новый сингл "В небо жене".
Также мы писали как букмекеры поверили, что Вакарчук объявит о походе в президенты на "Олимпийском".