В России в возрасте 80 лет умер известнейший детский писатель сценарист и драматург Эдуард Успенский, создавший таких персонажей, как Чебурашка, крокодил Гена, Дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик, почтальон Печкин, братья Колобки, дядюшка Ау. Герои Успенского настолько любимы уже многими поколениями, что давно живут самостоятельной жизнью - становятся брендами, талисманами, о них снимают мультфильмы, сериалы, создают компьютерные игры.

Мы вспоминаем героев и истории, которые подарил Эдуард Успенский, а также его биографию и интересные факты из жизни.

Причины смерти

В последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием, ездил на лечение в Германию в Баден-Баден. В начале августа вернулся домой. Вечером 14 августа стало известно, что писатель умер в собственном доме в деревне Пучково в Новой Москве. Перед этим, 9 августа, он потерял сознание у себя дома, почувствовав себя плохо. Тогда ему понадобилось вызывать скорую помощь, но от госпитализации Успенский отказался.

От инженера к сценаристу

В молодости Эдуард Успенский писал юмористические рассказы, стихи. В школе был вожатым у младших детей. Но образование получил не филологическое или педагогическое, а инженерное.

Во время учебы он принимал участие в организации капустников, КВН. После окончания авиационного института, три года отработал по специальности. А потом ушел в литературу, зарабатывал на жизнь тем, что писал сценарии для мультфильмов, театральные сценки, детские стихи.

А в 1966 году вышла его книга "Крокодил Гена и его друзья" после которой он стал знаменитым. При этом сначала редакторам не понравилось, что крокодил ищет друзей по объявлению, а не в трудовом коллективе и что в Чебурашке нет ничего пионерского.

Истории, которые подарил писатель

Крокодил Гена, Чебурашка и их друзья. Это первое произведение писателя в прозе, который до этого писал исключительно детские стихи. После того, как был снят мультфильм, персонажи стали популярны во всем мире. Причем в США полюбили Шапокляк, а в Японии - Чебурашку. Писатель рассказывал, что на японские иены, гонорары за авторские права, построил себе загородный дом.

Герои из Простоквашино. Не менее популярной стала история о деревне Простоквашино, куда уехал не по годам самостоятельный мальчик Дядя Федор и встретил друзей - кота Матроскина, собаку Шарика, а также познакомился с почтальоном Печкиным. Недавно в России сняли продолжение мультфильма "Трое из Простоквашино", где Шарик стал видеоблогером и решил запостить котика - Матроскина.

Следствие ведут колобки. Два обаятельных детектива - братья пилоты - Шеф и Коллега полюбились многим после выхода на мультсериала Александра Татарского. По мотивам сюжета было создано восемь компьютерных игр.

Личная жизнь

У Успенского была довольно бурная личная жизнь. Он был трижды женат. С первой супругой Риммой он прожил 18 лет. В браке родилась дочь Татьяна. В интервью писатель неоднократно вспоминал, что первая жена стала прообразом вредной старухи Шапокляк. При этом знакомые семьи отмечают, что она скорее похожа на маму Дяди Федора.

От первой жены писатель ушел к коллеге по телевидению Елене, с которой также прожил почти 20 лет. Дочь Таню он забрал в новую семью. Своих детей у Эдуарда и Елены Успенских не было, тогда они решили взять из интерната двух девочек-двойняшек Ирину и Светлану.

С третьей женой, журналисткой и ведущей Элеонорой Филиной, писатель познакомился, когда ему было 65 лет, а ей 41 год. Вместе они вели передачу на радио "В нашу гавань заходили корабли". Они переехали в новую квартиру в Москве, с ними жил сын от первого брака Элеоноры. Пара была вместе 10 лет, а в 2011 году, они подали на развод.

Развод не был простым, бывшие супруги раздавали интервью, в которых обвиняли друг друга. Элеонора Филина назвала Эдуарда Успенского тираном, в ответ он перекрыл ей счета.

Хобби и увлечения

Любимым актером Эдуарда Успенского был Олег Табаков, голосом которого говорит легендарный кот Матроскин. Любимый сериал - "Доктор Хаус". Любимые писатели - Борис Заходер, Григорий Остер, Туве Янссон.

В доме Успенского всегда жили животные и птицы - попугайчики, собаки, куры и ворон. Писателю нравилось путешествовать. Одной из любимых стан для поездок была Финляндия.

"Мой Дядя Федор еще побывает на похоронах Гарри Поттера": цитаты обо всем

"Как-то мне сказали, что за все время советской власти появилось только три настоящих литературных персонажа: Остап Бендер, Василий Теркин и Чебурашка. Сегодня я не вижу фигуры, сопоставимой с ними по масштабу. Разве что Поттер. Но долго ли он еще проживет? Чем дольше сказочный герой живет среди людей, тем интереснее. Надо бы лучше представить, что будет с ними через сто лет или через 150. Я думаю, мой Дядя Федор еще побывает на похоронах Гарри Поттера".

"Не люблю я этот праздник (день рождения - Прим.Ред.), а если он еще и связан с какой-то, как принято говорить, круглой датой, то вообще не нравится мне. Можно сказать, я давно забыл, в какой день родился. По большому счету, праздников я не люблю, они портят мне настроение".

"Я человек сугубо христианский. Мои произведения – это проповеди. Каждый раз, когда я хочу что-то сказать ребятам, я начинаю придумывать повесть. А она требует героя. Я начинаю придумывать героя. Таким образом все мои книжки появились. Крокодил Гена - это проповедь о том, что есть животные и они полноправные члены сообщества на Земле. Дядя Федор - проповедь "Давайте детям больше свободы".