В Никополе Днепропетровской области, полиция провела обыски у членов "Белого братства", которые сбывали наркотики по всей Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сотрудники полиции зашли в "гости" с обысками к "бригадным" и рядовым членам организованной преступной группировки "Белое братство", которая "специализируется" на изготовлении и сбыте наркотических веществ по территории всего государства", - заявил замглавы Нацполиции.

Также Аброськин сообщил, что лидер ОПГ по кличке Яцык был арестован в Житомире за организацию заказного убийства еще в начале августа. "Любимые слова Яцыка при любом задержании: "Рисуйте любую цифру, которая вам нравится, и все будет". Но не сработало", - написал он.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее "Страна" сообщала, что полиция поймала оперативника отдела по борьбе с наркотиками, который сам организовал торговлю наркотиками.

Также мы писали о том, что в зоне АТО банда с размахом торговала наркотиками под крышей полиции.