Служба поддержки интернет-месседжера WhatsApp опровергла информацию об упрощении защиты и отказе от сквозного шифрования переписки пользователей.

В компании заявили, что данная информация, впервые появившаяся на англоязычных ресурсах, "является фальсификацией от несанкционированной третьей стороны, а не от WhatsApp". Об этом передает NewsRu со ссылкой на представителей компании.

Сведения о том, что нынешний владелец мессенджера - компания Facebook - вынудила руководство WhatsApp отказаться от шифрования, передал портал Akket. Информация появилась и на англоязычных ресурсах.

Ранее Роскомнадзор потребовал от другого мессенджера, Telegram, предоставлять российским силовикам ключи шифрования. Создатель мессенджера Павел Дуров отказался это делать, после чего Роскомнадзор начал блокировать Telegram на территории РФ.

Как сообщала "Страна", в сети распространяется смертельная игра для подростков МОМО. Аноним под ником MOMO присылает участнику жуткие фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы, а в случае отказа начинает угрожать.

Напомним, что пользователи Instagram, Twitter, Facebook и WhatsАpp сообщили о масштабном сбое.