В среду, 15 августа, в Европе стартует новый сезон большого футбола. Его откроют в Талинне мадридские Реал и Атлетико, которые разыграют Суперкубок УЕФА.

"Галактикос" обладатели Кубка Лиги чемпионов, а их соперники выиграли Лигу Европы. В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи в 22.00.

Любопытно, что в матче за Суперкубок УЕФА Реал и Атлетико встретятся впервые.

Главная интрига сегодняшнего матча - как будет выглядеть Реал после ухода Зинедина Зидана и Криштиану Роналду. Новый главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги, по сути, сегодня будет сдавать свой первый серьезный экзамен.

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА объявил имена 12 номинантов на титулы лучших игроков Лиги чемпионов 2017/2018. Половина списка - игроки Реала.

Также мы рассказывали, что в ответ на заявления Хацкевича, что "Шахтер - не украинская команда", "горняки" напомнили ему о рейтинге УЕФА и очках в национальную копилку.