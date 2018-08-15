Власти США выразили обеспокоенность разработкой в России систем противокосмической обороны. В частности, недавно выведенным на орбиту российским разведывательным спутником, который "ненормально себя ведет".

Об этом на конференции ООН по разоружению заявила помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет, передает Интерфакс.

По ее словам, действия России в этой сфере "настораживают, если принимать во внимание недавнюю модель российских злонамеренных действий". В частности, Поблет упомянула российский разведывательный спутник-инспектор, выведенный на орбиту осенью 2017 года.

"Единственный достоверный факт, которым мы располагаем, состоит в том, что этот спутник был выведен на орбиту", - заявили в Вашингтоне.

Она добавила, что аппарат ведет себя "очень ненормально", и такое поведение спутников американская сторона ранее не наблюдала, а значит это "доказывает, что действия России "не соответствуют ее словам".

В конце октября 2017 года российские военные заявили, что на орбиту вышел российский спутник-инспектор. Он должен получать изображения от других спутников и отправлять данные на Землю. Инспектор может маневрировать, подлетать к другим космическим аппаратам и проверять их техническое состояние.

Как сообщала "Страна", Пентагон представит Конгрессу свой план создания Космического командования. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал такую идею.

Напомним, что корабль "Прогресс" стыковался с МКС и установил рекорд скорости.