Во вторник, 14 августа, в Днепропетровской области на ходу загорелся грузовик. Огонь вспыхнул в двигателе. Ни водитель, ни пассажир транспортного средства не пострадали. В 16:45 пожар был локализован, а в 17:15 его полностью потушили.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"14 августа в 16:15 в Криничанским районе в службу спасения поступило сообщено о пожаре на транспортном средстве на 152 километре трассы Днепр - Николаев. Пожар возник в отсеке двигателя в автомобиле марки "МАН" с прицепом во время движения. Автомобиль был нагружен жмыхом",

- уточнили в пресс-службе ГСЧС.

Огнем уничтожило моторный отсек и кабину автомобиля. Площадь самого возгорания составила ориентировочно 12 квадратных метров.

Водитель и пассажир грузового автомобиля в результате пожара не пострадали. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Фото: dp.dsns.gov.ua

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Напомним, что под Киевом из-за неудачного обгона столкнулись пять авто и погибли три человека.