В Днепропетровской области на ходу вспыхнул грузовик со жмыхом. Фото
Во вторник, 14 августа, в Днепропетровской области на ходу загорелся грузовик. Огонь вспыхнул в двигателе. Ни водитель, ни пассажир транспортного средства не пострадали. В 16:45 пожар был локализован, а в 17:15 его полностью потушили.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
"14 августа в 16:15 в Криничанским районе в службу спасения поступило сообщено о пожаре на транспортном средстве на 152 километре трассы Днепр - Николаев. Пожар возник в отсеке двигателя в автомобиле марки "МАН" с прицепом во время движения. Автомобиль был нагружен жмыхом",
- уточнили в пресс-службе ГСЧС.
Огнем уничтожило моторный отсек и кабину автомобиля. Площадь самого возгорания составила ориентировочно 12 квадратных метров.
Водитель и пассажир грузового автомобиля в результате пожара не пострадали. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
Фото: dp.dsns.gov.ua
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