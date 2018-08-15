Государственная служба статистики Украины заявила о том, что в апреле-июне 2018 года реальный валовой внутренний продукт страны (ВВП) по предварительным данным увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

А по сравнению с первым кварталом 2018 года ВВП Украины увеличился на 0,9% (с учетом сезонного фактора), передает пресс-служба Госстата.

В то же время, столь оптимистичные заявления чиновников, вызвали скепсис в социальных сетях.

"По оперативным данным Госслужбы статистики Украины, во втором квартале 2018 года ВВП вырос на 3,6% по отношению ко второму кварталу 2017 года. Рост выше, чем тот, который заложен в госбюджет - 3%, - пишет экономист Виктор Скаршевский. - В первом квартале аналогичный показатель составлял 3,1%. Инфляция находится в рамках, заложенных в госбюджет.

Обменный курс также в рамках, заложенных в госбюджет и даже не дотягивает до среднего по году 2,5 грн/$. Если в украинской экономике все так хорошо, все идет по плану и даже лучше, так почему тогда правительство так радуется предстоящей сентябрьской миссии МВФ в ожидании очередного кредитного транша?

Наверное, потому, что есть экономический рост на бумаге, а с другой стороны, есть очевидные факты, более точно, характеризирующие текущую ситуацию:

- доходная часть бюджета не выполняется,

- расходы бюджета недофинансируются,

- впервые за 20 лет возникли проблемы с выплатой пенсий,

- трудовая миграция, судя по динамике поступлений валюты от заробитчан, увеличивается в геометрической прогрессии,

- на валютном правительственном счету, для обслуживания и погашения внешнего долга, денег хватит только до ноября,

- прямые иностранные инвестиции сокращаются,

- отток иностранного капитала продолжается.

Добавим к этому, что, чем быстрей растет украинская экономика, тем выше Нацбанк устанавливает учетную ставку. Спасает от перегрева, наверное.

И да, не надо сравнивать Украину с Турцией. Текущие проблемы в Турции связаны с перекредитованием и переинвестированием, а в Украине - с недокредитованием и недоинвестированием", - написал экономист.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ назвали причины замедления инфляции.

Также мы рассказывали, что зачем в Украину едет миссия МВФ и какие условия власти согласились выполнить.