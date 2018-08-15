Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве, регистрируемый еще с начала августа, как ожидается, сохранится до четверга, 16 августа, и затем пойдет на убыль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"С 4 августа в Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Такие метеорологические условия (дневная высокая температура, слабый ветер и ночные удерживающие слои воздуха) продержатся в Киеве до 16 августа", - уточнили в прес-службе ГСЧС.

Напомним, "Страна" разбиралась, почему Киев стал мировым лидером по темпам ухудшения качества жизни. Даже в Дамаске, столице объятой войной Сирии, этот показатель лучше.

Также мы приводили прогноз погоды на среду, 15 августа.