В Бухаресте, в ходе освещения событий на местном Майдане пострадал корреспондент немецкой медиакомпании Deutsche Welle (Немецкая волна) Кристиан Штефанеску.

Официальное сообщение медиакомпании об инциденте появилось 14 августа, пишет "Радио Свобода".

Он освещал акцию протеста в минувшую пятницу, 10 августа, на площади Победы, когда представители жандармерии в грубой форме обратились к нему сначала на словах. Затем они нанесли удары дубинками. Корреспондент имел при себе хороший видимый журналистский бейдж и неоднократно заявлял, что является журналистом.

Кристиан Штефанеску подал в прокуратуру Бухареста заявление о нанесении увечий.

В конце прошлой недели десятки тысяч румын из Бухареста, других городов а также из зарубежной румынской диаспоры потребовали от властей покончить с коррупцией. Полиция применила силу, более 400 человек получили ранения разной степени тяжести, среди пострадавших были и полицейские. В настоящее время румынская прокуратура проводит расследование действий полиции.

"Страна" разбиралась, почему в Румынии начался Майдан заробитчан и может ли он повториться в Украине.

Как сообщала "Страна", в Румынии открыли уголовное дело после разгона митинга в Бухаресте.