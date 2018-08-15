Первая ракетка Украины, теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела второй круг турнира WTA серии Premier 5 (Western & Southern Open) в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований $2,875 миллиона.

Об этом сообщает "Укринформ".

Элина Свитолина выиграла со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 у россиянки Светланы Кузнецовой. Теннисный матч продолжался 2 часа 43 минуты.

До этого момента соперницы встречались на корте дважды: украинка была сильнее на Australian Open в 2014 году, а россиянка - в сезоне-2016 в Москве. В третьем раунде соревнований Свитолина под 5-м номером сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) - Петра Мартич (Хорватия).

Как сообщала "Страна", Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. Украинка в третьем круге обыграла британку Йоханну Конте.

Напомним, что сразу пять украинских теннисистов выйдут на корты в квалификации US Open.