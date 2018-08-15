После страшной катастрофы в Италии, где рухнул автомобильный мост в городе Генуя, спасатели отмечают рост числа жертв трагедии. По последним данным, количество погибших увеличилось до 38 человек, из них трое несовершеннолетних.

Об этом сообщает Reportage Online.

Спасательные службы Италии заявили, что пять тел еще не опознаны. В настоящее время 16 человек находятся в больницах, из них 12 - в критическом состоянии.

По данным спасателей, всего с моста упало около 30 машин, однако сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, в ведомстве сказать не смогли. Также под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели полагают, что людей там не было.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что правительство Италии будет судиться с оператором рухнувшего в Генуе моста.