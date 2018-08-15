На протяжении суток, 14 августа, сепаратисты 46 раз обстреляли позиции объединенных сил на Донбассе. Один военнослужащий погиб, а еще три получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

"Противник 46 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 10 раз из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями", - заявили в штабе.

Боевики обстреливали позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, зафиксировано также применение артиллерии калибром 152 мм, 122 мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцево, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм – защитников Гнутово, Водяного и Широкино. Из минометов были обстреляны позиции Объединенных сил возле Крымского, Майорска, Зайцево, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

"В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения", - сообщили в штабе.

С полуночи боевики российских оккупационных войск уже дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, семь получили ранения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", во время инженерной разведки на Донбассе погиб украинский военный. "Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, что в Славянске задержали семью по обвинению в сепаратизме.