Ни один из подъемников, установленных для людей с инвалидностью на станциях скоростного трамвая в Киеве, в 2016 году - уже не работает. Коммунальное предприятие "Киевпастранс" потратило на их монтирование 10 404 000 грн. Сами подъемники по официальной информации были повреждены неизвестными.

Информацию о потраченной сумме и состоянии подъемников предоставил сам "Киевпастранс" в ответ на официальный запрос жителя Киева Олега Ривтина. Об этом киевлянин написал в Facebook.

"Киевпастранс" не сообщал потраченную на установку подъемников сумму даже после четырех информационных запросов. "Сумму мне предоставили после обращения к Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с заявлением о нарушении моего права на информацию", - отметил Ривтин.

По поводу информации о том, что из 18 подъемников ни один не работает, в коммунальном предприятии заявили, что "подъёмники были повреждены неустановленными лицами, в связи с чем введение их в эксплуатацию задерживается, а информация о фактах таких повреждений была подана в полицию". Однако, в полиции утверждают, что у них не зафиксировано ни одного обращения от КП.

Также отмечается, что "Киевпастранс" регулярно оплачивает услуги по охране своих объектов. "Например, в 2018 году за охрану объектов на Борщаговской линии скоростного трамвая заплатили 7,1 млн грн. "В договоре указано, что охранник должен круглосуточно находиться на каждой станции трамвая и охранять имущество предприятия. К сожалению, информацию про подобные услуги за 2016 я не нашел", - уточняет Ривтин.

Фото: facebook.com/oleg.rivtin

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