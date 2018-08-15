Национальный банк Украины на 15 августа 2018 года понизил официальный курс гривны на 11 копеек - до 27,45 гривен за $1 - по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов - 2745,8922 гривны (+11,4474);

100 евро - 3131,9646 гривны (+13,8772);

Напомним, что во вторник, 14 августа, курс доллара на межбанке в продаже повысился на девять копеек - до $27,47 грн, курс покупки поднялся на пять копеек до $27,43 грн.

Как сообщала "Страна", в НБУ объяснили, почему доллар и евро дорожают посреди лета.

Отметим, что в ближайшее время банкиры не обещают снижать свои расценки на доллар, поскольку не рассчитывают на откат курса на межбанке.