Война санкций и пошлин между Вашингтоном и Анкарой в самом разгаре. Власти Турции увеличили ставки пошлин на ряд импортируемых из США товаров, в том числе и на автомобили, алкоголь и табак.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный правительственный вестник T.C. Resmi Gazete.



В соответствии с подписанным президентом Эрдоганом указом пошлины на легковые автомобили были повышены на 120%, на алкогольные напитки - на 140%, на табак - на 60%. Кроме того, увеличился размер тарифов и на другие товары, включая косметические изделия, рис и уголь.

Вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что данные меры были приняты "в ответ на преднамеренные нападения со стороны администрации США" на турецкую экономику.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция ввела санкции против двух министров из США.