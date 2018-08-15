В среду, 15 августа в Украине, кроме западного региона, ожидается теплая летняя погода без осадков. Температура от +23 ранним утром до +33 днем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Жителям северного региона термометр покажет +30… +33 градусов днем, а ночью +16… +19 градусов. В южном регионе тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит +31… +36 градусов, ночью +18… +22 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Обильные осадки прогнозируют западному региону. Синоптики обещают сильные дожди. Столбик термометра покажет +23… +29 градусов днем и +16… +19 градусов ночью.

На востоке Украины осадки не ожидаются. Погода будет теплой и малооблачной. Днем температура воздуха будет +30… +34 градуса, а ночью +17… +22 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В центральном регионе будет жарко. Днем термометр покажет 30… 34 градусов со знаком “+”, а ночью – 17… 20 градусов тепла.

Жителям Киева стоит готовиться к жаркой облачной погоде. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха составит +31… +33 градусов днем и +18… +20 градусов ночью.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в коммунальной корпорации "Киевавтодор" предупредили об ограничении движения для тяжеловесных транспортных средств в Киеве при температуре воздуха, превышающей +28ºС.

Напомним, что 16 и 17 августа, усилившаяся активность Солнца спровоцирует магнитную бурю. По одним данным, в эти дни стоит ждать слабой магнитной бури до 4 баллов, по другим - геомагнитные возмущения будут достаточно сильными и способными вызвать сбой в работе мобильной связи и бытовой техники.