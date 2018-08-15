Вчера, 14 августа, в Европе прошли ответные матчи третьего квалифайна Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны все пары, которые и разыграют между собой оставшиеся шесть путевок в групповой турнир Лиги чемпионов.

На этой стадии киевское Динамо сыграет с голландским Аяксом.

Лига чемпионов, раунд плей-офф, Путь чемпионов

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Зальцбург" (Австрия),



БАТЭ (Беларусь) - ПСВ (Нидерланды),



"Янг Бойз" (Швейцария) - "Динамо" (Загреб, Хорватия),



"Види" (Венгрия) - АЕК (Греция).

Путь представителей национальных лиг

"Бенфика" (Португалия) - ПАОК (Греция),



"Аякс" (Нидерланды) - "Динамо" (Киев, Украина).

Ранее "Страна" сообщала, как Динамо вышло в плей-офф Лиги чемпионов.