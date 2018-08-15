Лига чемпионов 2018/2019. Стали известны все пары плей-офф
Вчера, 14 августа, в Европе прошли ответные матчи третьего квалифайна Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны все пары, которые и разыграют между собой оставшиеся шесть путевок в групповой турнир Лиги чемпионов.
На этой стадии киевское Динамо сыграет с голландским Аяксом.
Лига чемпионов, раунд плей-офф, Путь чемпионов
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Зальцбург" (Австрия),
БАТЭ (Беларусь) - ПСВ (Нидерланды),
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Динамо" (Загреб, Хорватия),
"Види" (Венгрия) - АЕК (Греция).
Путь представителей национальных лиг
"Бенфика" (Португалия) - ПАОК (Греция),
"Аякс" (Нидерланды) - "Динамо" (Киев, Украина).
Ранее "Страна" сообщала, как Динамо вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
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