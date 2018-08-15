Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что жесткие санкции Запада против России стали неожиданными для Кремля.

Об этом передает Голос Америки.

"Путин ожидал, что реакция Запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом он прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины - Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран Западной Европы к России ", - заявил Курт Волкер.

По его мнению, Запад понял, что не может больше игнорировать российскую агрессию и должен ей противодействовать.

"Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имеют сдерживающий эффект", - заявил спецпредставитель Госдепа.

По словам Волкера, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

"Грузинский урок, который повлиял на войну в Украине: Россия почувствовала, что она может это делать - использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами", - говорит Волкер.

По его убеждению, Запад должен изменить этот урок для Москвы.

"Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: "Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать это делать". Затем, нам нужно найти решение, как Россия может прийти к миру и пониманию с независимой Украиной, решить конфликт", - заявил Волкер.

Ранее "Страна" сообщала, что Медведев назвал новые санкции США объявлением экономической войны России.