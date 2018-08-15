В Венесуэле продолжается расследование покушения на президента страны Николаса Мадуро, в ходе которого был арестован высокопоставленный армейский генерал Алехандро Перес Гамез. Его подозревают в причастности к организации атаки дронов.

Об этом передает El Comercio.

"Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб заявил во вторник, что за покушение на убийство президента Николаса Мадуро был арестован генерал Вооруженных сил Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Общее количество задержанных подозреваемых по делу о покушении уже составило 14 человек. тмечается, что арест крупных военных может привести к расколу Вооруженных сил, которые ранее считались основной опорой Николаса Мадуро.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что при покушении на Мадуро ранены семеро военных. Президент Венесуэлы обвинил во взрыве Колумбию.