Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт угодила в скандал и против нее начато расследование. На нее пожаловались подчиненные из-за неподобающего поведения и злоупотребления служебным положением.

Об этом передает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, Дана Уайт заставляла подчиненных относить ее вещи в химчистку, проверять документацию, а также посылала их в аптеку за лекарствами для себя.

Кроме того, она заставляла сотрудников, писавших на нее жалобы, уходить на другие должности. По данным телеканала, Уайт пока не было предъявлено каких-либо официальных обвинений.

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