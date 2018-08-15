В Италии продолжаются спасательные работы на месте обрушения моста в Генуе. Число погибших в результате катастрофы растет. По данным на утро, 15 августа, количество погибших выросло до 31 человека.

Об этом передает газета Corriere della Sera со ссылкой на данные МВД Италии.

Ранее власти региона Лигурия заявили о 26 погибших. По информации издания, среди погибших двое детей.

Напомним, что во вторник, 14 августа, вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль А10. В момент катастрофы на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство Италии будет судиться с оператором рухнувшего в Генуе моста.

Также мы рассказывали, что в мост, который рухнул в Генуе, сначала ударила молния.