Вчера, 14 августа, в Европе завершились ответные матчи третьего квалифайна Лиги чемпионов. И определились пары плей-офф. Московский Спартак принимал у себя дома ПАОК, который тренирует Разван Луческу (сын Мирчи Луческу - Прим.Ред.) и не смог преодолеть греческий барьер.

Игра завершилась сухой ничьей, и по итогам двух матчей (первая игра 3 - 2), в плей-офф вышел ПАОК, за который играли украинские легионеры Евгений Хачериди и Евгений Шахов.

Примечательно, что за москвичей играл экс-игрок Шахтера луис Адриано, но он был удален с поля еще на 33 минуте встречи за грубое поведение.

В плей-офф Лиги чемпионов ПАОК сыграет с португальской Бенфикой.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Спартак - ПАОК 0:0 (первый матч - 2 - 3)



"Спартак": Максименко А.; Джикия; Ещенко; Жиго; Ташаев (Зе Луиш, 46); Промес; Комбаров Д. (Мельгарехо, 76); Зобнин; Глушаков; Фернандо (Самедов, 62); Адриано (до 33)



ПАОК: Пасхалакис; Варела Ф.; Креспо Х.; Лео Матос; Эль-Каддури О. (Варда, 46); Пелькас (Шахов, 79); Маурисио; Каньяс; Виейринья (Хачериди, 64); Прийович; Лимниос



Предупреждения: Фернандо, 22; Джикия, 37; Зобнин, 85 - Лео Матос, 25; Пасхалакис, 34; Эль-Каддури О., 37

Удаления: Адриано, 33.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо в плей-офф Лиги чемпионов сыграет с Аяксом.