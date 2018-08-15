Сергей Лавров, концертный директор звезды украинской эстрады Софии Ротару, назвал ее расценки за выступления. Цена стартует с 50 000 евро.

Об этом передает Собеседник.

"София Ротару ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень мало гастролирует сейчас.

Если выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия. Минимальная стоимость ее выступлений - 50 тысяч евро. Если приглашают на какие-то праздничные мероприятия, то она просит 100 тысяч евро. Сейчас она будет работать за 200 тысяч евро. Даже в кризисные времена богатые люди предлагают ей такие деньги. Сами посудите: один концерт за двести тысяч, два - по 50 и два - по 100. Больше ей ничего не надо", - рассказал Сергей Лавров.

Ранее "Страна" сообщала, что Ротару с невесткой и внучкой снялась для глянца Elle.