Глава правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева подтвердила информацию о смерти писателя Эдуарда Успенского.

"Дочь Эдуарда Успенского подтвердила юристам "Союзмультфильма", что ее отец скончался", - сообщила "Интерфаксу" Слащева.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Успенский скончался вечером 14 августа в Москве на 81 году жизни в доме писателя в "новой" Москве.

В последние две недели писатель не вставал с постели из-за тяжелого онкологического заболевания.

В начале августа Эдуард Успенский вернулся после лечения в Германии, где он прошел курс химиотерапии. Врачи говорили о позитивной динамике, но скоро Успенскому стало резко хуже. Ему предложили отправиться в больницу, на этот раз в Москве, но писатель отказался.

Здоровье Успенского резко ухудшилось на фоне конфликтов с супругой Элеонорой Филиной, с которой он познакомился на передаче "В нашу гавань заходили корабли".

В 2005 году писатель бросил свою вторую жену Елену Успенскую, чтобы жениться на Элеоноре. Супруги прожили всего шесть лет и в 2013 году пара оформила развод.

Якобы жена литератора залезла в многомиллионные долги и была вынуждена заложить четырехэтажный дом писателя в Переделкино.

Не так давно в телевизионной передаче "Новые русские сенсации" Эдуард Успенский рассказал, что проходит четвертый курс химиотерапии и признался, что справляться с болезнью ему помогала Елена Успенская, которая простила бывшего мужа.

"У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии и она мне поможет", - утверждал писатель.

Последние две недели Эдуард Успенский не вставал с постели, но, как утверждают друзья, сохранял ясное сознание и даже шутил.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.

Именно Успенский придумал популярных персонажей - Крокодил Гена и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина, пса Шарика, братьев Колобков.

Он написал сценарии к почти 60 мультипликационным фильмам.

Ранее "Страна" сообщала, что в продолжении знаменитого мультика "Простоквашино" пес Шарик стал блогером и решил запостить кота Матроскина.

Мы также сообщили, как в "Союзмультфильме" объяснили, почему сестру Дяди Фёдора в Простоквашино зовут Вера Павловна, но их папа – Дима.