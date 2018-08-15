Минтранс РФ проработал пакет ответных мер на случай, если Украина решит прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает ТАСС.

"Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши ответные меры в связи с возможным принятием такого рода решений", - сказал Дитрих.

Он подчеркнул, что в случае, если такие решения Украиной будут приняты, российская сторона реализует ответные меры.

В то же время Дитрих отметил, что не ожидает, что дело дойдет до реальных шагов. "В первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта это ничего другого не повлечет", - подчеркнул он.

Между Украиной и Россией в настоящий момент курсирует 13 пар поездов. Восемь из них - формирования "Укрзализныци", три - Молдавской железной дороги, по одному - Российской и Азербайджанской.

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