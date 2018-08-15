Легкий самолет Cessna совершил аварийную посадку на шоссе 580 в Сан-Линдро, Калифорния, в 20 километрах к востоку от Сан-Франциско. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Fox News.

Посадка была успешной, пилот и пассажир воздушного судна не пострадали.

На обнародованном видеоролике заметно, как лишь за несколько мгновений перед касанием самолета проезжей части в потоке машин нашлось нужное место для посадки.

Воздушное судно не задело ни один автомобиль. Пилот пошел на аварийную посадку в связи с неполадками двигателя.

Видео: facebook.com/FoxNews

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