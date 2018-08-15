Удорожание доллара и евро - сезонное явление, что четко демонстрирует опыт последних четырех лет. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий в эфире Радио НВ.

"Сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Мы же аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция. Украина экспортирует зерно. Украина №2 по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте солнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка. С другой стороны нужно понимать, что Украина имеет экономику, которая не полностью находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени", - сказал он.

Также он напомнил, что в 2016 году колебания начались в сентябре, в 2017 году - в августе, в этом году - в июле.

"Причина проста. Курс важен для бизнеса и населения. Они (бизнес, - Прим.ред.) посмотрели на это и поняли, что смысла ждать сентября нет, поэтому купили валюту в августе. Думаю, что в этом году произошла такая же ситуация. Мы видим здесь психологическое воздействие. Я бы не сказал что то, что происходит, является паникой, но есть определенная нервозность. Колебания не являются признаком кризиса", - отметил Чурій.

Также отвечая на вопрос о причинах снижения курса евро, замглавы НБУ заявил, что на евро влияют совсем другие факторы.

"Все остальные курсы являются производными от доллара. В последнее время на рынках, которые развиваются, ситуация достаточно нестабильная. За месяц гривна девальвировала на где-то на 4%, а южно-африканская валюта девальвировала на 10%", - добавил он.

Напомним: во вторник, 14 августа вырос как официальный доллар к гривне, так и его курс в обменках банков.

Как сообщала "Страна", банкиры назвали курс доллара, при котором перестанет падать гривня.

Мы писали, что у Нацбанка не получается остановить обвал гривни.