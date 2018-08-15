Водитель, наехавший на людей у стен парламента Великобритании, подозревается в совершении теракта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Он был задержан по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом", - сообщили в полиции.

Известно, что задержанному около 30 лет. Он был единственным, кто находился в машине, в которой в ходе обыска полицейскими не было найдено какого-либо оружия. Подозреваемого доставили в полицейский участок, где он содержится под стражей.

Сообщается, что он британец, который родился в другой стране, и не находился под наблюдением британских спецслужб. Подозреваемый отказывается сотрудничать со следователями.

Напомним, утром во вторник, 14 августа, автомобиль серебристого цвета врезался в заграждение рядом со зданием, где располагается Палата общин парламента Великобритании.

Обстоятельства происшествия расследует Скотланд-Ярд, вокруг здания парламента возведен полицейский кордон, на место прибыло большое количество полицейских.

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