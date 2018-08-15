Пресс-секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерс анонсировала визит в Украину советника Президента США по вопросам национальной безопасности, Посла Джона Болтона.

Об этом сообщает Facebook посольства Украины в США.

"Визит состоится на следующей неделе. В рамках визита Посол Джон Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня", - говорится в собщении.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa/

Как сообщала "Страна", сегодня стало известно, что главы МИД Германии и Украины обсудили по телефону миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Болтон планирует в августе встретиться с коллегой из России.

Напомним, спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер ранее заявлял, что контактами с Помощником Путина Сурковым займется Болтон. " Я думаю, что Джон Болтон – секретарь по нацбезопасности - будет привлечен к этому. И сейчас, возможно, Россия захочет достичь большего прогресса, чем это было раньше", - сказал Волкер.