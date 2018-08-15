В мире 9% людей умирают преждевременно из-за малоподвижного образа жизни. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

"Независимо от возраста или имеющихся проблем со здоровьем, часы, которые мы тратим на сидение в офисных креслах, автомобилях или на диване, буквально нас убивают. А именно 9% людей по всему миру ежегодно. Впрочем, этому можно эффективно противодействовать. Рецепт очень прост - физическая активность. Какая именно и в каком количестве уже определили ученые. От 60 до 75 минут умеренной физической активности, такой как ходьба, катание на велосипеде или игра в теннис, нивелируют смертельные риски даже от длительного сидения - около 8 часов" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что чем интенсивнее активность, тем меньше времени требуется, чтобы побороть негативные последствия.

Фото:.facebook.com/ulanasuprun/

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