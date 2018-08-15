Для осуществления процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой, передает "Громадське ТВ".

В Администрации президента Российской Федерации заявили, что просьбу матери Сенцова Людмилы Сенцовой направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения.

"Вместе с тем объясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в которой он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", - говорится в ответе администрации президента России к матери Сенцова.

В администрации также добавили, что после того, как осужденный сам напишет ходатайство о помиловании, его должны направить в комиссию по вопросам помилования. При его рассмотрении "учитываются ходатайство других лиц (в том числе родственников)".

Также отмечается, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

Фото: hromadske.ua

Кроме того, издание отмечает, что, по словам сестры Сенцова Натальи Каплан, этот ответ свидетельствует о том, что освобождать украинского режиссера не собираются.

"Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери (о помиловании - Прим. ред) не сработало", - сказала Каплан.

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