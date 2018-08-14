В Амстердаме прозвучал финальный свисток матча 3-го квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором "Аякс" принимал бельгийский "Стандард".

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом тайме забитыми мячами отметились Клаас-Ян Хунтелаар и Маттейс де Лихт, отличившиеся на 30-й и 34-й минутах встречи, а окончательный счет установил Давид Нерес, сделавший его крупным на 46-й минуте игры.

С учетом результата первого матча в Льеже, которая закончилась боевой ничьей - 2:2, "Аякс" одержал уверенную победу в двухматчевом противостоянии с общим счетм 5:2 и вышел в раунд плей-офф квалификации турнира, где его соперником станет киевское "Динамо", которое чуть ранее сегодня обыграло по сумме двух матчей чешскую "Славию" из Прагии - 1:1 и 2:0.

22 августа команды сыграют в Амстердаме, а 28 августа – в Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, как "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов.