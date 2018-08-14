В Москве умер писатель Эдуард Успенский, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник. Также об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным Mash, Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. В последние две недели писатель не вставал с постели из-за тяжелого заболевания, пишет Mash.

Успенскому было 80 лет.

Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот". Выступал сценаристом мультфильмов про этих персонажей.

В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией "Союзмультфильм", обвиняя ее в нарушении авторских прав.

Как сообщала "Страна", в продолжении знаменитого мультика "Простоквашино" пес Шарик стал блогером и решил запостить кота Матроскина.

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