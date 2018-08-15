Сегодня ночью в Ивано-Франковске скончался известный украинский писатель, общественный деятель и политик периода обретения независимости Украины Степан Пушик. Об этом сообщил на его станице в Facebook сообщил Игорь Калиниченко. Степану Пушику было 74 года.

Родился Пушик в селе Викторов Галицкого района Ивано-Франковской области в 1944 году, 26 января.

Пушик является автором многих поэтических и прозаических сборников, фольклорных записей, книг для детей, литературоведческих и краеведческих работ, исследования о карпатских корнях Т. Шевченко "Славный предок Кобзаря", исследования о "Слове о полку Игореве", о славянской и праукраинской мифологии ("Бусова книга"), повесть о Владимире Ивасюке ("Молнии бьют в самые высокие деревья"). Оригинальные избранные произведения вышли в 6 томах (7 книгах), в 7 отдельных сборниках выдано записи народных сказок, песен, украинских тостов, присказок.

Также Пушик заслуженный деятель искусств Украины.

Кроме того, писатель занимался политической деятельностью: был депутатом Верховной Рады и Ивано-Франковского областного совета.

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