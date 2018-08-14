Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что содержание и ремонт дома после смерти второго собственника, у которого нет наследников, не дают оснований признать право собственности на часть дома по приобретательной давности, передает Юрлига.

Так, в постановлении по делу № 201/12550/16-ц от 1 августа 2018 годаразъяснено, что приобретение права собственности на чужие вещи по приобретательной давности возможно лишь при совокупности условий: законный объект владения, добросовестность владения, открытость владения, давность владения и его непрерывность (срок владения).

Беститульное владение - это фактическое обладание, которое не опирается на какое-либо правовое основание владения чужим имуществом. Наличие у владельца определенного юридического титула исключает применение приобретательной давности.

Добросовестность предполагает, что владелец имущества не знал и не мог знать о том, что он обладает чужим имуществом, то есть те обстоятельства, которые обусловили его владение, не давали и не могли давать владельцу сомнения относительно правомерности его владения имуществом.

По приобретательной давности может быть приобретено право собственности на недвижимое имущество, не имеющее собственника, или собственник которого неизвестен, или собственник отказался от права собственности на принадлежащее ему недвижимое имущество и на имущество, приобретенное добросовестным приобретателем и в истребовании которого его владельцу было отказано.

Кроме того, в случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия, наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства, а недвижимое имущество - по его местонахождению.

Поскольку собственником половины дома, на который претендует истица, был умерший, нельзя считать добросовестным ее владение частью дома, оставшейся после смерти соседа. Его смерть и отсутствие наследников, которые могли бы принять наследство, не давали истице оснований для того, чтобы считать пользование чужим имуществом правомерным.

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