Министерство транспорта Италии подаст в суд против компании-оператора Autostrade per l'italia, отвечающей за ремонт рухнувшего в Генуе моста. Об этом заявил министр транспорта Италии Данило Тонинелли, сообщает Reuters.

По словам министра, оператор Autostrade отвечает за ремонтные работы на мосту.

Министерство транспорта страны подаст гражданский иск против компании, чтобы добиться расследования дела об обвале моста в Генуе. "Если есть ответственные люди, они должны заплатить", - отметил Тонинелли.

Напомним, жертвами обрушения автомобильного моста Моранди в итальянской Генуе стали по меньшей мере 35 человек. Пролет моста длиной около 200 метров, соединяющий две части Генуи, рухнул около полудня во вторник. Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики.

Как сообщала "Страна", в мост, который рухнул в Генуе, сначала ударила молния - очевидцы трагедии.

Ранее в Генуе нашли нескольких выживших под завалами моста.